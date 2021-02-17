Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
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Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi

17.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:35
Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi

Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi?MARDİN'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ağaçları, erken çiçek açtı.

Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi

?MARDİN'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ağaçları, erken çiçek açtı. Ağaçların normalde mart aylarında çiçek açtığını belirten çiftçi Cengiz Adamış (55), 'yalancı bahar'a aldandıklarını söyleyerek, "Eğer soğuk bir hava olursa bu çiçeklerin tamamı dökülecek ve ağaç meyve veremeyecek" dedi.

Türkiye'de birçok şehirde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı şehirlerde badem ağaçları erken çiçek açtı. Normalde mart aylarında çiçek açan badem ağaçlarının şubat ayının ortalarında çiçek açması, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti. Çiftçiler, soğuk hava veya don yaşanması halinde, çiçek açan bademlerin zarar göreceğini ve bu durumun da verimi olumsuz etkileyeceğini söyledi. 

'SOĞUK GELSE ÇİÇEKLERİN HEPSİ YANAR'

Artuklu ilçesi kırsal Hamzabeyli Mahallesi'nde 35 yıldır çiftçilik yapan Cengiz Adamış, kentte bu yıl kış mevsiminin yaşanmadığını belirterek, "Doğru dürüst kar ve yağmur görmedik. Şubattayız ve bu hava sıcakları nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Martta açmaları lazımdı. Bunu hava sıcağına bağlıyorum. Geçen sene iyiydi.  Bu sene kuraklık var. Kar yok, yağmur yok. Allah korusun bir soğuk olursa badem ya gelir ya gelmez. Şu an çiçekler iyi ama yarın bir soğuk gelse bu çiçeklerin hepsi yanar ve ağaç badem vermez. Bunların daha 15-20 gün zamanı vardı" diye konuştu.

Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi
Mardin'de, şubatta badem ağaçları çiçeklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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