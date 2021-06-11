Mardin'de silah kazası sonucu şehit olan asker Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'de silah kazası sonucu şehit olan piyade er Rıdvan Sağdıç'ın cenazesi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verildi.
Mardin'de silah kazası sonucu şehit olan piyade er Rıdvan Sağdıç'ın cenazesi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verildi.
Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sağdıç'ın (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla kente getirildi.
Çorlu Atatürk Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için ailesinin yaşadığı Kapaklı ilçesindeki babaevine götürüldü.
Daha sonra şehit Sağdıç için Karaağaç Mahallesi meydanında cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin annesi Kezi ve babası Turan Sağdıç ile kardeşleri tabutunun başında gözyaşı döktü.
Sağdıç'ın naaşı, cuma namazını müteakip İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman