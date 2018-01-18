Mardin'de şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç' madalyası verildi

MARDİN - Mardin'de iki şehit yakını ve bir gaziye "Devlet Ödünç" madalyası verildi.

Mardin'de, Nusaybin ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Yakup Mete ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Velit Bektaş'ın yakınları ile gazi Mustafa Atlı'ya "Devlet Ödünç" madalyası verildi. Valilik binasında düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Zafer Tombul, Emniyet Müdür Vekili Halil Kısalar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından Vali Yaman, şehit yakınları ve gaziye madalyalarını verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, madalyaları verirken büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün burada 3 devlet ödünç madalyasını verdik. 15 Temmuz gazimiz, 15 Temmuz şehidimiz ve Nusaybin'de şehit olan polis memurumuzun ailesine 'Devlet Övünç' madalyalarını vermek üzere bir araya geldik. Ayrıca gurur duyduk. Ben de bir şehit yakınıyım. İl protokolünün ve vatandaşlarımızın katıldığı bir program oldu. Duygulandık, gururlandık" dedi.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

15 Temmuz hain darbe girişiminde 50 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığında görevli Velit Bekdaş'ın babası Abdulkadir Bekdaş, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Bektaş, "Oğlumun şahadetinden dolayı büyük bir iftihar duymaktayım. Devletimiz daim olsun. Kendisi hem Allah yolunda hem vatani için şehit olmuştur. Allaha şükürler olsun, şahadet herkese nasip olmaz. Oğlum şehit olduktan bir hafta sonra onu rüyada görmüşler. Kendisinin cennette olduğunu, annesinin ağlamaması gerektiğini söylemiş. En yüksek cennet olan Fridevs cennetlerinde yaşadığını anlatmış. Bu büyük bir rızıktır en büyük şahadettir" diye konuştu.

"Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır"

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yakınlarında sol omzundan vurularak yaralandığını anlatan Gazi Mustafa Atlı ise, "Bugün bizlere devlet övünç madalyası verildi. Gerçekten müthiş bir duygu. Rabbime binlerce kez şükrediyorum, bu duyguyu tattık. Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır. Uğrunda ölemedik ama gazi olduk. Vatan sağ olsun, bir değil bin canımız vatana feda olsun" ifadelerinde bulundu.