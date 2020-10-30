Mardin'de PKK operasyonu: 14 gözaltı

MARDİN'de terör örgütü PKK/KCK'nın sisteminde 'Kent Meclisi ve Mahalle Meclisi'ni hayata geçirerek, demokratik özerkliğin sözde inşası için alternatif yönetim modeli oluşmak isteyenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Mazıdağı ve Nusaybin'in eski belediye başkanlarının da bulunduğu...

MARDİN'de terör örgütü PKK/KCK'nın sisteminde 'Kent Meclisi ve Mahalle Meclisi'ni hayata geçirerek, demokratik özerkliğin sözde inşası için alternatif yönetim modeli oluşmak isteyenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Mazıdağı ve Nusaybin'in eski belediye başkanlarının da bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın sisteminde 'Kent Meclisi ve Mahalle Meclisi'ni hayata geçirerek, demokratik özerkliğin sözde inşası için alternatif yönetim modeli oluşmak isteyen ve terör örgütü adına faaliyetinde bulunan 14 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında eski Demokratik Toplum Partisi'nin Mazıdağı ve Nusaybin ilçe belediye başkanları ve eski Demokratik Bölgeler Partisi Nusaybin ilçe eş başkanın da bulunduğu, 13'ü Mardin'de 1'i de Diyarbakır'da olmak üzere 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA