Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı

Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Ömerli ilçesine bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce öldürdüğü 30 kişi kabirleri başında dualarla anıldı.

MARDİN'in Ömerli ilçesine bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce öldürdüğü 30 kişi kabirleri başında dualarla anıldı. 

Ömerli Kaymakamlığı'nca, Pınarcık Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerin, 20 Haziran 1987'de şehit ettiği 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi için anma töreni düzenledi. Pınarcık Mahallesi'ndeki anma törenine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Ömerli Kaymamamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Piriştine, şehit aileleri ve yakınları katıldı. 

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni İlçe Müftüsü Seyfullah Demir'in Kuran'ı Kerim okumasıyla devam etti.Törende yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Mahmut Demirtaş, şunları söyledi: "Bundan 34 yıl önce çok büyük bir katliam yapılmış. Kundaktaki bebekten yaşlısına kadar vatandaşlarımızı terör örgütü katletmiş. Hakikaten bu çok büyük bir acı. Terör örgütünün amacı bu memlekette birliğimizi, beraberliğimiz bozmaktır. Ancak şunu da açıkça söyleyeyim ki çok şükür 35 yıldan beri 40 yıldan beri bu birlik ve beraberliğimizin gittikçe güçlendiğini görüyorum. Bugün eğer ay yıldızlı bayrağımız burada dalgalanıyorsa, Kuran'ımız çok şükür burada okunuyorsa, ezanlarımız 5 vakit eğer minarelerimizden sesleniyorsa demek ki bu ülkede birlik ve beraberliği çok güzel şekilde sağlamışız. İnşallah bundan sonra ki yapacağımız şey Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu birlik ve beraberliği gittikçe güçlendirip bu ülkeyi daha müreffeh ülke haline getirmektir. İçimizdeki birlik ve beraberlik olduğu müddetçe tüm dünyada üzerimize gelse bu ülkede bu toprakları hür ve bağımsız şekilde kullanacağımızı ve burada yaşayacağımızı herkesin de bilmesini istiyoruz. Pınarcık halkına başsağlığı diliyorum."

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberindekiler kabir ziyaretinde bulunup, dua edip karanfil bıraktı. 


Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı
Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı
Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı
Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Karayılan'ın çevresindekilere 'Oğlum' diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
Karayılan'ın çevresindekilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Bergüzar Korel Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Gareth Bale Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 16:30:25. #1.14#

title