Mardin'de özel gereksinimli çocuklar, Masal Evi'nde düzenlenen etkinliklerle eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de özel gereksinimli çocuklar, Masal Evi'nde düzenlenen etkinliklerle eğlendi

Mardin'de özel gereksinimli çocuklar, Masal Evi'nde düzenlenen etkinliklerle eğlendi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de özel gereksinimli öğrenciler, Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Anadolu Masal Evi'nde eğlenceli vakit geçirdi.

Mardin'de özel gereksinimli öğrenciler, Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Anadolu Masal Evi'nde eğlenceli vakit geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı öncülüğünde MEB ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde hizmete alınan Masal Evi'nde, özel gereksinimli çocuklar için program düzenlendi.

Program kapsamında çocuklar, öğretmenlerden masal dinledi, drama, etkinlik ve el beceri atölyelerindeki çalışmalara katıldı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, salgın sürecinden sonra özellikle çocuklar için drama etkinliği ve masal evi ortamının paylaşılacağı birçok aktivite alanları oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Anadolu Masal Evi'nin açıldığını, öğrencilerin burada her gün masal ve drama etkinliğiyle buluştuğunu anlatan Duyan, çocukların 2-3 saat etkinliklerle dolu bir süreç yaşadığını belirtti.

Duyan, "Bugünkü misafirlerimiz özel gereksinimli öğrencilerimiz oldu. Düzenlenen etkinliklerle özel gereksinimli öğrenciler, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ve hissedebilecekleri ortamda yer aldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış (2)
Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış (2)
Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış
Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış
Son dakika haberleri | Mardin'de elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Mardin'de elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de özel gereksinimli çocuklar, Masal Evi'nde düzenlenen etkinliklerle eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:44:02. #1.15#

title