Mardin'de otomobil le traktörün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de otomobil le traktörün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'de otomobil le traktörün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Viranşehir-Kızıltepe kara yolu Dedeman Kavşağı'nda, otomobil ile kum yüklü traktörün çarpıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde otomobilin kavşaktan dönmek isteyen traktörün römorkuna çarpması yer alıyor.

Kızıltepe ilçesinde dün otomobil ve kum yüklü traktörün çarpıştığı kazada Bünyamin (19) ve Büşra Akkaya (20) ile İlknur Abiç (18) ve Mehmet Bilen (24) yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Kartal Tibet Selin Şekerci
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de otomobil le traktörün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:41:29. #1.16#

title