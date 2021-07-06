Mardin'de otomobil le traktörün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Viranşehir-Kızıltepe kara yolu Dedeman Kavşağı'nda, otomobil ile kum yüklü traktörün çarpıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde otomobilin kavşaktan dönmek isteyen traktörün römorkuna çarpması yer alıyor.

Kızıltepe ilçesinde dün otomobil ve kum yüklü traktörün çarpıştığı kazada Bünyamin (19) ve Büşra Akkaya (20) ile İlknur Abiç (18) ve Mehmet Bilen (24) yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar