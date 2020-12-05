Mardin'de minik öğrenciler sağlık çalışanlarının çocuklarına dikkat çekti
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Mardin'de minik öğrenciler sağlık çalışanlarının çocuklarına dikkat çekti

05.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:45
Mardin'de minik öğrenciler sağlık çalışanlarının çocuklarına dikkat çekti

Mardin'de ilkokul öğrencileri, korona virüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık personellerinin çocukların çektiği zorluklara dikkat çekmek amacıyla örnek bir empati çalışmasına imza attı.

Mardin'de ilkokul öğrencileri, korona virüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık personellerinin çocukların çektiği zorluklara dikkat çekmek amacıyla örnek bir empati çalışmasına imza attı.

Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde de vaka sayılarının artışı ile etkisini iyice gösterirken pandemiyle mücadelede büyük bir fedakarlık ve azim örneği gösteren sağlık çalışanları bulaş riskine karşı sevenlerinden uzak kalıyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının verdikleri bu mücadelede yalnız olmadıkları, onları düşünen birilerinin her daim olduğunu göstermek amacıyla, Artuklu ilçe merkezinde yer alan Abdulkadir Tutaşı İlkokulu 2 F sınıfı öğrencileri yaşıtları olan sağlık çalışanı çocukları için anlamlı bir empati çalışması yaparak onların çektiği zorluklara dikkat çekti. Salgının seyrine bağlı olarak artan koronavirüs vakaları sonucunda tüm Türkiye'de olduğu gibi kendi okulların da uzaktan eğitime geçiş yapan minikler kendilerinin evde olduklarını ve aileleriyle birlikte vakit geçirebildiklerini ancak bu duyguyu yaşayamayan sağlık çalışanı çocuklarının olduğunu söyleyerek okul yönetimi ile beraber bir çalışma yapmak istediklerini belirtti. Sınıf öğretmeni Devrim Ay'ın aracılığı ile Okul Müdürü İhsan Homan'a yapmak istedikleri çalışmayı paylaşan öğrencilerin anlamlı ve duygu yüklü bu talebini geri çeviremeyeceğini dile getiren Homan, çalışmayı bir an önce hayata geçirerek öğrencilere destek oldu. Homan, öğrencilere bu süreçte kendilerini sağlık çalışanı çocuklarının yerine koyup düşünmelerini ve topluma varsa mesajlarını yine sağlık çalışanı çocuklarının ağzından yazmaları istendi.

Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaları koşulu ile ailelerine kavuşabileceklerini dile getiren minik öğrenciler; "Annemizin bizi masal anlatarak uyutması, sizin el temizliğine dikkat etmenize bağlı", "Babamızın bizlere kocaman kocaman sarılabilmesi, sizin maskeyi doğru takmanıza bağlı", "Annemize sarılarak uyumamız, sizin mesafeyi korumanıza bağlı" gibi oldukça anlamlı ve duygu yüklü mesajlar verdi.

Öğrencilerin anlamlı çalışmasına destek veren okul müdürü Homan, bu mesajların büyük bir brandaya yazılarak Covid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan ve haftalarca çocuklarını göremeyen sağlık çalışanlarının bu mücadeleyi verdikleri Mardin Devlet Hastanesi'nde sergilemesini sağladı. Sağlık çalışanlarına küçük bir jestte bulunmak istediklerini belirten Homan, "Eğitim camiası olarak, sağlık çalışanlarına hem bir teşekkür hem de vatandaşlarımıza kurallara uymaları konusunda mesajlar ileterek sağlık çalışanlarının verdikleri bu mücadelede yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.

Öğrencilerin duyarlı yaklaşımını kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Hastane Başhekimi Alpay Tuncar, milli eğitim camiası nezdinde yaşları küçük yüreği büyük minik öğrencilere teşekkürlerini ileterek, kendilerine eğitim hayatlarında başarı temennisinde bulundu. - MARDİN

Mardin'de minik öğrenciler sağlık çalışanlarının çocuklarına dikkat çekti
Mardin'de minik öğrenciler sağlık çalışanlarının çocuklarına dikkat çekti
Mardin'de minik öğrenciler sağlık çalışanlarının çocuklarına dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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