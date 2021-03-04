Mardin'de Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dinamik denetim faaliyetine katıldı.

Kovid-19 risk haritasında düşük riskli olarak "mavi" kategoride bulunan kentte, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından kontroller devam ediyor.

Vali Demirtaş, tarihi Birinci Cadde'de yapılan denetime katılarak esnafla sohbet etti.

Turizmin kentin can damarı olduğunu, kentte mevcut durumun korunması ve daha iyi hale getirilmesi için maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına riayet edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Demirtaş, düşük riskli durumu korumak için dinamik denetim faaliyetlerinin kentin her noktasında yoğunlaştırıldığını söyledi.

Normalleşme döneminde kazanımları kaybetmemek için esnaf ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini aktaran Demirtaş, "Esnaf ve vatandaşlarımıza kurallara uyulması konusunda tavsiyelerimiz oluyor. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bu kurallara uyuyor. İnşallah bundan sonra daha güzel günlere gideceğiz." dedi.

Alınan tedbirler sayesinde kentte normalleşmenin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf da Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Denetimde, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz