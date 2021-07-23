Mardin'de kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
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Mardin'de kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu

Mardin'de kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kepçe operatörü damadın düğün konvoyu kepçeler oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kepçe operatörü damadın düğün konvoyu kepçeler oldu.

Kızıltepe'de kepçe operatörlüğü yapan Davut Bakış'ın düğün konvoyu, meslektaşlarının sürpriziyle renkli görüntüler oluşturdu. Kepçe operatörü Davut Bakış, Semanur Bakış ile dünya evine girdi. Bakışın meslektaşları kepçelerini süsleyip yöresel kıyafetlerini giyip kepçe operatörü damada sürpriz yaptı. Damadın arkadaşları kepçeleriyle konvoy oluşturup gelinin saçını yaptırdığı kuaför salonuna gitti. Ardından iş makineleri yine konvoy halinde düğün evine geldi. Sokağın başında iş makinelerinin oluşturduğu düğün konvoyu kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı. - MARDİN

Mardin'de kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
Mardin'de kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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