Mardin'de Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 2 aile arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri kadın 3 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Kabala Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.





Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat, Şeyhmus ve Ayşe B. yaralandı.



Kavga sırasında fenalaşan Ahmet B. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cenazesi Mardin Devlet Hastanesine götürülen Ahmet B'nin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.



Yaralılar, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.