Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Yerel

- Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağaç dalları yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı.

- Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağaç dalları yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı.

Kızıltepe'de dün sabah başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yer yer yarım metreyi bulan kar kalınlığı oluştu. Ağaç dalları üzerinde kar birikintileri oluştu. Biriken karların etkisiyle Kızıltepe Cumhuriyet Meydanındaki parkta bulunan ağaç dalları kırıldı.

Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı

Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı

Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, Mardin, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title