Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı
İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Yerel
- Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağaç dalları yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı.
- Mardin'de karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırıldı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağaç dalları yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı.
Kızıltepe'de dün sabah başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yer yer yarım metreyi bulan kar kalınlığı oluştu. Ağaç dalları üzerinde kar birikintileri oluştu. Biriken karların etkisiyle Kızıltepe Cumhuriyet Meydanındaki parkta bulunan ağaç dalları kırıldı.