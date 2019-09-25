25.09.2019 21:49

Mardin'de iklim değişikliğine dikkat çekildi

MARDİN - Mardin'de Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamında kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte iklim değişikliği eğitimleri gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen eğitimlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı ARGE ve Uygulama Şubesi Müdürü Ömer Öztürk, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Artuklu Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlileri kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İklim değişikliği ilgili sunum yapan Prof. Dr. Murat Türkeş, eğitimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili alanlara, uzmanlara ulaştırma çabalarına katkı vermeyi hedefleyen bir çalışma olduğunu söyledi. Prof. Dr. Türkeş, "Türkiye iklim gözlenen iklim değişikliği ile çok sayıda sinyali ile karşı karşıyayız. Bir yandan ortalama en yüksek en düşük hava sıcaklıklarında çok fazla değişiklik var. Tropikal yaz günleri sıcaklarında artışlar var. Gece hava sıcaklıklarında çok ciddi artış var. Rekor hava sıcaklıklarında son 20 yılın Türkiye'nin tüm kentlerinde irili ufaklı meteoroloji verilerinden aldığımız bilgilerde rekor yüksek sıcaklıklarda önemli değişiklikler var. Özetle rekor yüksek sıcaklıklarda yeni rekorlar kırılıyor artış var. Rekor düşük sıcaklıklarda yeni düşük rekorlar var. İklim değişikliği küresel ısınma ile değişimi görüyoruz. Yağış rejiminde değişlikler var. Kış yağışlarında azalma eğilimi, ilkbahar ve yaz yağışlarında artış var. Özellikle taşkın ve selleri büyük kentlerde gözlemliyoruz. Bir yandan hidrolojik su kaynakları açısından yağışlar kışın azalırken yazın sağanaklar gök gürültü sağanaklar görüyoruz. Toprak neminde azalma var. Bütün bunlar ekosistem içme ve kullanma suyu sisteminde özellikle ekosistemde can suyunda sorun oluşturabiliyor. Bütün bunların etkilerini şiddetlendiren ciddi bir orman tahribi var. Tarım alanlarının doğru kullanılmaması var. Bölgesel iklim değişikliklerine neden olan faktörler var. Bizde kamu kurum ve kuruluşların dikkatini çekmek için bu çalışmayı önemsiyoruz" dedi.

25- 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitimlerde 'İklim değişikliğinin bilimsel temelleri, Türkiye'ye etkileri', 'Türkiye'nin iklim politikası-Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele unsurları, uluslararası boyutu, yasal ve kurumsal yapısı', 'İklim değişikliği ile mücadelede gençliğin sorumluluğu', 'Enerji politikalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki yeri', 'İklim değişikliği ve Türkiye tarımı etkileşimi' ve 'İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri' konuları ele alınacak.

Kaynak: İHA