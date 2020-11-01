Mardin'de iki tır çarpıştı: 1 ölü
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Mardin'de iki tır çarpıştı: 1 ölü

01.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:11
Mardin'de iki tır çarpıştı: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ak Ziyaret köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ak Ziyaret köyü istikametinde ilerleyen 01 AKJ 08 plakalı tır, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Mehmet Uğurlu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Uğurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uğurlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de iki tır çarpıştı: 1 ölü
Mardin'de iki tır çarpıştı: 1 ölü
Mardin'de iki tır çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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