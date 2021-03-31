Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşlar huzur içinde bir arada yaşıyor

Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşlar huzur içinde bir arada yaşıyor Mardin'in Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, Hristiyanlığının Katolik, Ortodoks ve Protestan mezheplerine bağlı vatandaşlar ile Müslümanlar bir arada huzur içinde yaşıyor.

Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşlar huzur içinde bir arada yaşıyor

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, Hristiyanlığının Katolik, Ortodoks ve Protestan mezheplerine bağlı vatandaşlar ile Müslümanlar bir arada huzur içinde yaşıyor. Savur Kaymakamlığı ve belediyesi, farklı dinlere mensup vatandaşların bir arada yaşadığı Dereiçi köyünün inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlattı.

Mardin'in Savur ilçesinde bulunan ve tarih boyunca Süryanilerin yerleşim yeri olarak bilinen Dereiçi köyü, farklı inançların bir arada yaşaması ile dikkat çekiyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu köyde Hristiyanlık inancına göre 3 farklı mezhep olan Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliseleri de yan yana bulunuyor. Savur Kaymakamlığı ve belediyesi, farklı dine mensup vatandaşların bir arada huzur içinde yaşadığı köyün inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlattı.

Dereiçi köyüne yönelik Savur Belediyesi olarak geniş kapsamlı bir çalışma planladıklarını kaydeden Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, "Dereiçi köyü çok kadim bir köy, Daha çok tabi Süryani vatandaşlarımızın yoğunlukta yaşamış olduğu ve şu anda da kısıtlı bir sayının yaklaşık 10 hanenin olduğu bir köyümüz. Buranın en önemli özelliği orijinalliğini korumuş olması. Bazı evlerimiz yıkılmış durumda. Harap olanlar var. Genel anlamda evlerin restorasyonunu, cephe giyimleri yapmayı planlıyoruz. Burada işte kafeteryasından restoranına kadar ve butik otellerin yapımına kadar tutun birçok alanda fizibilite çalışmamızı tamamladık. İnşallah en yakın zamanda icraata başlayacağız" dedi.

"Hristiyan turistler burayı çok merak ediyor"

Amaçlarının burayı bir turizm merkezi haline getirmek olduğunu belirten Kaymakam Kaya, "Köy, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu mahallemizin en büyük özelliklerinden biri de 3 Hristiyan mezhebine ait kiliselerin bulunuyor olması. Katolik, Ortodoks ve Protestan mezheplerinin ayrı ayrı kiliseleri var. Özellikle kiliseleri ziyaret ediyorlar. Arada ayinler de oluyor. Aynı zamanda burada manastırımız var. Burada özellikle bir doğa yürüyüşü güzergahı da planladık. Onu da inşallah yaptıktan sonra gelen ziyaretçilerimiz kiliseleri gördükten sonra bir doğa yürüyüşü eşliğinde tepeye çıkıp manastırı da görebilecekler. Bu anlamda dünyada belki de çok sayılı yerlerden biri. Örneği bulunmayan 3 Hristiyan mezhebinin yan yana komşu kiliseleri mevcut olan bir mahallemizdir" diye konuştu.

DİKA projeyi destekliyor

Dereiçi köyünün Mezopotamya'daki Mardin ve Midyat mimarisini koruduğunu kaydeden Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Uncu, "Kaymakamlığımız ve belediyemiz ile beraber şu an Dereiçi köyünü planlıyoruz. Bir master ve fizibilite planı çıkacak. Dicle Kalkınma Ajansı da bu projeyi destekliyor. Burası inanç rotasına eklenebilecek bir alan. 3 farklı Hristiyanlık mezhebinin yan yana durduğu tek köy denebilir aslında burası için. Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliseleri yan yana barış içinde yaşayan güzel bir alan. Buna ek burası bir turizm noktası olarak konumlanacak. Halihazırda Savur, Midyat ve Mardin yolundan kültür rotasından çok fazla yararlanamıyor turistler. Dereiçi'ni de tekrar hayata geçirip canlanmasıyla beraber Savur'a daha fazla turist gelmesi sağlanacak. Dereiçi de aynı zamanda eski bir metropolitlik bir alan. Şu an Deyrul Zafaran gibi önemli bir nokta olan Mor Aba'ya ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle de hem bir film çekimi için cazip bir alan. Aynı zamanda da çok fazla turistin gelebilmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK