Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin'de akşam saatlerinde sisin çökmesi ile trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de akşam saatlerinde sisin çökmesi ile trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Mardin Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde çöken sis kenti etkisi altına aldı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Yoğun sis trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda sis nedeniyle sürücüler farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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