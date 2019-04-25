Mardin'de Emniyet Personeline Altın

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup evlenen, çocuğunu sünnet ettiren, bebeği olan 60 personele altın verildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki etkinlikte evlenen, çocuğunu sünnet ettiren, bebeği olan polis memurlarına İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve müdür yardımcıları ile birlikte altın verildi. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, polislere mutlu ve huzurlu günlerinin devam etmesini temenni ederek zorlu mesailerinde aileleri ve sevdikleri ile görevlerinde başarılar diledi.

Tören, toplu resim çekimi sonrası sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA