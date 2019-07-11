Mardin'de doğuştan kalça çıkıklığı olan hasta tedavi edildi

Mardin'de doğuştan kalça çıkığı hastası olan 38 yaşındaki hasta Kerime Tunçay, yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Tunçay, Mardin Devlet Hastanesinde 4 gün önce Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Op. Dr. Mehmet Korkmaz ve Op. Dr. Caner Çıtak tarafından gerçekleştirilen "Total Kalça Protezi" ameliyatı ile iyileşti.

Op. Dr. Çıtak, yaptığı açıklamada, hastanın 2 hafta önce polikliniğe rahatsızlığı nedeniyle başvurduğunu, 4 gün önce de başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mardin Devlet Hastanesinde ilk kez böyle bir ameliyat yapıldığını ifade eden Çıtak, şunları kaydetti:

"Total Kalça Protezi ameliyatı artık rahat bir şekilde hastanemizde yapılmakta. Doğuştan kalça çıkığı erişkinlerde 7-8 santimetreye varan bacak kısalığına ve topallamaya neden olan, hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, tedavi süreci zor ve uzun olan önemli bir sağlık sorunudur. Total kalça protezlerinin ortalama kullanım süreleri 15-25 yıl olarak kabul edilebilir. Uzun süre kullanılmaya bağlı olarak protezlerde yıpranma, gevşeme gibi sorunlar olduğunda değiştirilmeleri gerekir." diyen Çıtak, protez ameliyatı sonrası düzenli muayene ve film kontrolleri ile protezin takip edilmesi, ortaya çıkabilecek sorunlarda erken müdahale yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA