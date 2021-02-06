Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi
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Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi

06.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:51

Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi Mardin'de tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi.

Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi

MARDİN - Mardin'de tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yaptığı tespit edilen tırda yapılan aramalarda, sonradan özel olarak büyütülmüş soğutucu bölümüne gizlenmiş halde 112 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi
Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi
Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi
Tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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