Bir polisin yaralandığı bölgede terör örgütüne yönelik büyük operasyon başladı! Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'de bir polisin yaralandığı bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.