19.09.2019 19:45

Mardin'de avukat çifte saldırıyla ilgili 1 tutuklama

MARDİN Barosu'nca her ikisi de avukat olan İbrahim ve 8 aylık hamile eşi Özlem Dündar'ın, evlerinin önünde, takip ettikleri davanın taraflarının saldırısına uğraması kınandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise olayın terör saldırısı olmadığı, 1 çocuğun tutuklandığı, 2 kişinin adli kontrolle serbest kaldığı belirtildi.

Mardin Barosu'na kayıtlı olan avukat çift İbrahim ve 8 aylık hamile eşi Özlem Dündar, 17 Eylül Salı günü akşam saatlerinde, evlerine giderken, takip ettikleri davanın taraflarının saldırısına uğradı. İbrahim Dündar, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, eşi Özlem Dündar ise dövüldü. Saldırının ardından hastaneye götürülen Dündar çifti, tedavilerinin ardından dün taburcu edildi.

Dündar çiftinin saldırıya uğramasının ardından Mardin Barosu'na kayıtlı yaklaşık 50 avukat, yaptıkları basın açıklamasıyla meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınadı. Mardin Adliyesi önünde açıklama yapan Baro Başkanı Çelebi Araz, "Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Yapılan saldırı sadece meslektaşlarımıza değil savunma mesleğine, baromuza ve savunma yılmaz neferleri olan Mardin Barosu'nun her bir ferdine yapılmıştır. Yapılan bu hain saldırı meslektaşlarımızın takip ettiği bir dosya nedeni ile mesleki faaliyetlerinden kaynaklı bir saldırı olduğu açıkça ortadadır. Herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki avukat, bir davanın ya da çekişmenin tarafı değildir" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, olayın terör saldırısı olmadığı, olaya karıştığı tespit edilip, gözaltına alınan 1 çocuğun tutuklandığı, 2 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA