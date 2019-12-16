Mardin'de Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri devam ediyor

16.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:05

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri, yoğun katılımlarla devam ediyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında hayata geçirmiş olduğu Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günlerinin bu sene üçüncüsünü düzenliyor. 4 Aralık Çarşamba günü başlayan etkinlikler, 13'üncü gününde de devam ediyor.



Şuana kadar, yazar Hayati İnanç, sinema ve tiyatro sanatçısı Altan Erkekli, mutasavvıf, musikişinas Ömer Tuğrul İnançer, radyocu Serdar Gökalp ve Cem Arslan, televizyon yorumcusu ve spor yazarı Murat Murathanoğlu, tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu, TV programcısı ve yazar Pelin Çift ile Erhan Altunay 3'üncü Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat günlerine katılarak gençlerle bir araya geldi. Katılımcılar, kendi meslek ve tecrübelerini gençlere aktararak, gençlere yeni ufuk ve yeni hedefler kazandırdı. - MARDİN

Kaynak: İHA