Mardin'de Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri devam ediyor
Haberler » Güncel » Mardin'de Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri devam ediyor - Haber

Mardin'de Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri, yoğun katılımlarla devam ediyor.

16.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:05
Mardin'de Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri devam ediyor

Gençlik Merkezi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Aralıksız Kültür, Sanat ve Günleri, yoğun katılımlarla devam ediyor.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında hayata geçirmiş olduğu Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günlerinin bu sene üçüncüsünü düzenliyor. 4 Aralık günü başlayan etkinlikler, 13'üncü gününde de devam ediyor.


Şuana kadar, yazar Hayati İnanç, sinema ve tiyatro sanatçısı Altan Erkekli, mutasavvıf, musikişinas Ömer Tuğrul İnançer, radyocu Serdar Gökalp ve Cem Arslan, televizyon yorumcusu ve yazarı Murat Murathanoğlu, tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu, TV programcısı ve yazar Pelin Çift ile Erhan Altunay 3'üncü Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat günlerine katılarak gençlerle bir araya geldi. Katılımcılar, kendi meslek ve tecrübelerini gençlere aktararak, gençlere yeni ufuk ve yeni hedefler kazandırdı. - MARDİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler