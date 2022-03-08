Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mardin'de Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı.
MARDİN (İHA) - Mardin'de Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı.
Mardin'de Kızılay Şubesi Artuklu Üniversitesi Kızılay Topluluğu ile 8 Mart Kadınlar Günü için program düzenledi. Programda Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü İngilizce, Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Süryanice olmak üzere toplamda 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı. - MARDİN