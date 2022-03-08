Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

Mardin'de Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı.

MARDİN (İHA) - Mardin'de Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı.

Mardin'de Kızılay Şubesi Artuklu Üniversitesi Kızılay Topluluğu ile 8 Mart Kadınlar Günü için program düzenledi. Programda Türk Kızılayı Artuklu Gençliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü İngilizce, Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Süryanice olmak üzere toplamda 6 dilde yayınladıkları video ile kutladı. - MARDİN

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 6 dilde kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Mardin, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title