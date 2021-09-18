Nusaybin'de kaçak sigara ve telefon ele geçirildi

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan iki ayrı kontrolde, gümrük kaçağı 131 telefon ve 5 bin 240 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.