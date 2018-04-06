Mardin'de 481 okula "beyaz bayrak" sertifikası verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle uygulanan, "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri çerçevesinde Mardin'de 481 okul "beyaz bayrak" sertifikası almaya hak kazandı.

Bir otelde düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eğitim ve sağlıkta sürdürülebilir bir kalkınmayı başarmak için çalıştıklarını söyledi.

Daha yeşil ve temiz bir Mardin için projeler hayata geçirme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Yaman, Mardin'in eğitim seviyesinin yükseltilmesini amaçladıkları belirtti.

Yaman, görevlendirme yapılan belediyelerde hizmetlerin de bu şekilde organize edildiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu şehrin büyükşehir ve yerel yönetimler bütçesinin oraya buraya çarçur edilmesine karşıyız. Bu şehrin öğrencilerine, gençlerine, engellilerine, kadınlarına bu harcamayı yapacağız. Hep bu gayrette olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu yapılan hizmetlerin sürdürebilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Sadece okulları temiz tutmuyor, şık hale de getiriyoruz. Hem büyükşehir hem ilçe belediyelerinde hizmetlerimizin büyük çoğunluğu eğitim için organize ediliyor."

"Bütçenin büyük bölümü eğitime ayrılıyor"



MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türkiye'de 63 bin 153 okulda 1 milyon öğretmenle 18 milyon öğrenciye eğitim hizmet verildiğini aktardı.



Türkiye'de hemen hemen her evden bir çocuğun kendilerine emanet edildiğine işaret eden Gülay, okulların yapım ve onarımı için devletin kaynak aktardığını belirtti.

"Hükümet olarak bütçenin büyük bölümü eğitime ayırıyor. Önemli olan sağlıklı bir nesil yetiştirmek." diyen Gülay, sağlıklı bir nesil yetiştirmede Beyaz Bayrak Projesi'nin önemine değindi.

Gülay, bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı ile daha önce yapılan protokolü 5 yıllığına tekrar yenilediklerini dile getirdi.

"Türkiye'de 21 bin 187 okulda Beyaz Bayrak var"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş, sağlığın korunmasında kişinin yaşadığı çevre, ikamet ettiği ev, eğitim gördüğü okul, içtiği su, yediği besinler ve soluduğu havanın önem taşıdığını anlattı.

Ateş, sağlıklı bireyler ve toplum için Sağlık Bakanlığının yanı sıra bütün sektörlerin önemli bir rolü bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kapsamında MEB ile 2005 yılında Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü'nü imzaladık. Bugün itibarıyla yaklaşık 59 bin okulumuzdan 21 bin 187'si beyaz bayrak unvanı almış bulunmakta. Mardin'de ise bu yıl oran yüzde 45'i bulmuş durumda. Bu projeyi bütün okullarda uygulamamız ve başarmamız gerekiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İl Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz'un da birer konuşma yaptığı törende, beyaz bayrak almayı hak eden okulların idarecilerine sertifika verildi.