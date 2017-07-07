Mardin'de 3 İlçeye Bağlı 23 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı

MARDİN Valiliği, Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçelerine bağlı 23 köyde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar nedeniyle bugün saat 06.00 itibariyle, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.



Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, operasyon gerçekleştirilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 06.00 00 itibari ile Ömerli'ye bağlı Harmankaya, Duygulu, Kovanlı kırsal Mahalleleri, Nusaybin'e bağlı Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Dallıağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu, Dirim kırsal Mahalleleri ile Artuklu'ya bağlı Ahmetli, Aytepe ve Sulak kırsal Mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. - Mardin