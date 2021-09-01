Mardin'de 1720 çocuk portatif havuzda yüzme öğrendi
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Mardin'de 1720 çocuk portatif havuzda yüzme öğrendi

Mardin'de 1720 çocuk portatif havuzda yüzme öğrendi
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okulun bahçesine kurulan portatif havuz sayesinde 1720 çocuk yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okulun bahçesine kurulan portatif havuz sayesinde 1720 çocuk yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, Kızıltepe Kaymakamlığı, Belediye ve Halk Eğitim Merkezince İpekyolu İlkokulu bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda verilen eğitimler sona erdi.

Havuzda 4'er erkek ve kadın antrenörle eğitim verildi. Eğitime katılan 7-14 yaş arası 1720 çocuk yüzme öğrendi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, AA muhabirine, gelecek süreçte bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Havuzun yaklaşık 2 ay hizmet verdiğini, ilçede spor yatırımlarının devam ettiğini belirten Çam, "İlçemizde yüzme havuzumuz yoktu, yaptık. Kısa bir süre içinde faaliyete açacağız. Yüzmeyi öğrenmiş, alanında başarı elde etmiş çocuklarımız çıkacak ve ileride milli takımda bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandıracaktır." diye konuştu.

Antrenör Merve Kayro da bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu anlatarak, yüzme eğitimiyle olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Eğitime katılan çocuklardan Cihan Kılıç ise yüzme öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Havuzun yapılması bizi çok mutlu etti. Kaymakamımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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