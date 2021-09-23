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Mardin'de 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapılacak

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapılacak

Kızıltepe ilçesinde 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapılacak.

Kızıltepe ilçesinde 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapılacak.

Kızıltepe Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısına Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ile kurum amirleri ve basın mensupları katıldı.

Bu yıl ilk defa gerçekleşecek 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusunu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Çam, maratona ilişkin duyuruların yapıldığını söyledi.

Maratonun uluslararası boyutu olacağını kaydeden Çam, şöyle konuştu:

"İlimiz ve ilçemizde böyle bir yarışma düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da yarışmacı bekliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Mahmut Demirtaş'a, Milletvekilleri Cengiz Demirkaya ile Şeyhmus Dinçel'e, Türkiye Atletizm Federasyonuna ve kurum amirlerimize ile emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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