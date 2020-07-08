'
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında dün düzenlenen toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan birçok üst düzey yöneticinin usulsüzlük ve yolsuzluk sebebiyle görevden alınması kararlaştırıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
08.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:20

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır teftişlerini sürdüren İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda belediyede görev yapan birçok üst düzey yönetici, görevden alındı.

GÖREVDEN ALINANLAR

Görevden alınanların Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün, Mar-Su Genel Müdürü Zeyni Teker, Sosyal Hizmetler, Özel Kalem ve Basın Halkla İlişkiler daire başkanlıklarını yürüten Merve Erciyes Çatal, Fen İşleri Daire Başkanı Sinan Yıldırım, Protokol Müdürü Bülent Erdolu, Mali Hizmetler Daire Başkanı Adnan Kaya, Çevre Koruma Daire Başkanı Füsun Karaboğa, Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehtap Bingöl, İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin, Destek Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Erkan olduğu bildirildi.

YOLSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Görevden alınmaların, Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır teftişlerini sürdüren İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerin hazırladığı raporlar doğrultusunda yapıldığı öğrenilirken, yapılan incelemelerde çok sayıda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edildiği, görevden alınan yöneticiler hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
GÜNAHKAR: Asıl görevden alınması gereken alınmamış.
Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
MEHMET: Kayyuma noldu kayyuma. Belediyeyi secen halkada kayyum atayin
Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti Magazin
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Son dönemdeki hatalarıyla gündeme gelen Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Spor
Son dönemdeki hatalarıyla gündeme gelen Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var Sağlık
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Halife Hafter Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Ozan Güven Demet Akbağ Gonca Vuslateri
Spor Podolski İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 18:20:55. #1.14#
title