Mardin Büyükşehir Belediyesi Diplomasi Akademisi Ankara Buluşması tamamlandı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Diplomasi Akademisi Ankara Buluşması tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Diplomasi Akademisi Ankara Buluşması tamamlandı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından sürdürülen Mardin Diplomasi Akademisi öğrencilerinin 4 günlük Ankara Buluşması programı tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından sürdürülen Mardin Diplomasi Akademisi öğrencilerinin 4 günlük Ankara Buluşması programı tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından çalışmalarına başlanılan Mardin Diplomasi Akademisi öğrencileri, 7-8 Ağustos'ta Mardin Buluşmaları gerçekleştirerek bir araya geldi.

Öğrenciler daha sonra 24-25 Ağustos'ta Ankara Buluşmaları gerçekleştirdi. Ankara ATO Congresium da gerçekleştirilen Genç Dostu Kongre ve Sergisine katılım sağlanarak kentin tanıtımı ile ilgili gelen misafirler bilgilendirildi, Mardin Diplomasi Akademisini tanıtımı yapıldı.

Program kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Anıtkabir ve Etnografya Müzesine kültür gezileri düzenledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile bir araya gelen öğrenciler ve eğitmenler, Mardin Diplomasi Akademisinin tanıtımını yaptı.

Akademi, İstanbul, Konya ve Bursa Buluşmaları ile devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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