Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ağırakça Açıklaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, "Özel sosyal medya hesabımda yer alan ve umre ziyaretim sırasında bir otel lobisinde Mardin ve yöresinde giyilen yerel kıyafetlerle yıllar önce çekilmiş iki fotoğrafın 'Arap şeyhleri gibi giyiniyor' şeklinde kasıtlı olarak Rektörlük makamında çekilmiş imalarıyla dolaşıma sokulması, iyi niyetten uzak kamuoyunu yanıltma, şahsımın ve üniversitenin itibarını yıpratma amaçlı olduğunu göstermektedir." dedi.

Rektör Ağırakça, yaptığı açıklamada, son günlerde bir basın organında şahsını hedefleyen ve rektörlüğünü yaptığı üniversitenin saygınlığını zedelemeye yönelik haberler yer aldığını anımsattı.

İyi niyetle bağdaşmayan, mesnetsiz ve toplum nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı hedefleyen bu haberlere ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere açıklama yaptığını kaydeden Ağırakça, basın etiğiyle çelişkili, nezaket sınırlarını aşan bir üslupla, hiçbir nesnel olguya dayanmadan suçlayıcı ifade ve atıflarla dizayn edilen bu haberlerin kasıtlı olarak yapıldığını değerlendirdiklerini belirtti.

Ağırakça, fotoğrafların, rektörlük görevine başlamadan önce emekli öğretim üyesi olarak hayatını sürdürdüğü ve rektörlük makam odasıyla hiç bir ilişkisi olmayan 2008 yılında çekildiğini aktardı.

Ağırakça, şöyle devam etti:

"Özel sosyal medya hesabımda yer alan ve umre ziyaretim sırasında Medine'de bir otel lobisinde ve danışmanlığını yaptığım bir eğitim kurumunda Mardin ve yöresinde giyilen yerel kıyafetlerle yıllar önce çekilmiş iki fotoğrafın 'Arap şeyhleri gibi giyiniyor' şeklinde kasıtlı olarak Rektörlük makamında çekilmiş imalarıyla dolaşıma sokulması, iyi niyetten uzak kamuoyunu yanıltma, şahsımın ve üniversitenin itibarını yıpratma amaçlı olduğunu göstermektedir."

Ağırakça, "Öğrenci merkezli eğitim esası üzerine kurulu üniversitemizin bahar şenlikleri kapsamında öğrencilerimize dağıtacağımız yöresel ikramlar için ihtiyaç dahilinde kamuoyuyla paylaştığımız gıda alım ihale duyurusu üzerinden manipülatif ve alaycı bir üslupla işlemek şeffaf yönetim anlayışını gölgeleme ve şahsımı hedef gösterme saikiyle yapıldığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.