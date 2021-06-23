Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanlığına Nasır Duyan seçildi
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Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanlığına Nasır Duyan seçildi

Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanlığına Nasır Duyan seçildi
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Yeni sezonda Misli.Com 3. Ligde mücadele edecek Mardin 1969 Spor'da kulüp başkanlığına Nasır Duyan getirildi.

Yeni sezonda Misli.Com 3. Ligde mücadele edecek Mardin 1969 Spor'da kulüp başkanlığına Nasır Duyan getirildi.

Kulübün yeni başkanı ve yönetim kurulu, yapılan olağanüstü genel kurul ile belirlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı kongrede, seçime tek liste halinde gidildi.

Seçim sonucunda Duyan kulübün yeni başkanı olurken, başkan yardımcılığına Cebrail Aslan, sekreterlik ve akreditasyona Şahin Arpağ, saymanlığa Ekrem Sümer, futbol takımı ve tesis sorumluluğuna Uğur Çakar, altyapı ve koordinasyona Ahmet Azun, stadyum ve taraftar sorumluluğuna Abdulselam Er ve Rıdvan Aşar, basın ve iletişime Abdulkadir Can getirildi.

Duyan, takımı üst liglere taşımak için çalışacaklarını belirterek, herkesten destek beklediklerini söyledi.

Her şeyden önce şeffaf ve hesap verilebilir yönetim ile kulübü yöneteceklerini kaydeden Duyan, "Görevi Valimiz Mahmut Demirtaş önderliğinde yapıyoruz, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bir an önce tüm hedeflere ulaşmak için çalışacağız." dedi.

Büyük hedeflerle yönetime geldiklerini aktaran Duyan, hedeflerini büyük tuttuklarını, takımın hak ettiği yere gelmesi için çaba harcayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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