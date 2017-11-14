Mardan Stadyumu'nun İkinci İhalesine de Katılım Olmadı

ANTALYA'da, Mardan Palace Hotel'in Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi borçları nedeniyle icradan satışa çıkarılan stadyum ve spot otelin ikinci ihalesine de katılan olmadı. Stat ve spot otel, yeniden yapılacak değer tespiti sonrası ihaleye çıkarılacak.



Antalya'nın Kundu bölgesinde, 2009 yılında Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar Dolar'a inşa edilen ve 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel'e ait Mardan Stadyumu ve stadyumun yanındaki spot otel bloğu ile personel lojmanının yer aldığı arsa, SGK Antalya İl Müdürlüğü 4'üncü İcra Takip ve Haciz Satış Merkezi'nde, ikinci kez satış ihalesine çıkarıldı. İki ihaleye de katılan olmadı.



Beşer dakika süren ihalelerde, Mardan Stadyumu'nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi, 51 milyon TL bedel ve 3 milyon 825 bin TL teminatla otel ve personel lojmanının bulunduğu 28 bin 394 metrekare alan ise 50 milyon TL bedel ve 3 milyon 750 bin TL teminatla satışa çıkarıldı. Toplam 101 milyon TL bedelle satışa çıkarılan stadyum, spot otel ve personel lojmanı ihalelerine kimse katılmadığı için ihalenin yeniden değer tespitiyle önümüzdeki süreçte tekrar yapılacağı belirtildi.



SU VE ELEKTRİK KESİK, OTELE MÜŞTERİ ALINMIYOR



Ağustos ayında rezervasyon alımlarını durduran dünyaca ünlü otelin geçen ay, borçları nedeniyle hem suyu hem de elektriği kesildi. Ayrıca bir tur şirketi, 465 bin lira alacak karşılığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 2008 model lüks otomobili haczettirip, yediemin otoparkına çektirdi. Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Hotel, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Hotel, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek, inşa edildi.



- Antalya