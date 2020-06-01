Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte salıncakta sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte salıncakta sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Galatasaray'ın devre arasında RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte eğlendiği anları paylaştı. Boş zamanlarında ailesiyle vakit geçiren Saracchi, çocuğuyla salıncakta birlikte sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabına koydu. (İHA) Kaynak: İHA