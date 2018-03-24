Marble Fuarı'na İthalatçı Akını

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ekonomi Bakanlığı ile işbirliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek olan Marble 2018 - 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na yönelik olarak bir Alım Heyeti programı düzenliyor. Alım Heyeti organizasyonuna 12 ülkeden 40 ithalatçı firma katılıyor. Organizasyonda 500'den fazla ikili iş görüşmesi planlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Marble Alım Heyeti Organizasyonu'na katılacak olan 12 ülkeye Türkiye'nin doğaltaş ihracatı, 2018 yılının Ocak – Şubat döneminde,2017 yılının Ocak – Şubat dönemine göre yüzde 4'lük artışla 129 milyon 567 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin toplam doğaltaş ihracatının yüzde 48'i bu 12 ülkeye yapıldı.

Marble Fuarı'nın dünyanın en büyük üç fuarı arasında yer aldığının altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Marble Fuarı tüm dünyada dört gözle açılması beklenen, sektörle ilgili herkesin ziyaret etmek için programına aldığı bir fuar. 12 ülkeden gelecek olan 40 ithalatçı dışında kendi olanaklarıyla birçok ülkeden doğaltaş ithalatçıları Marble Fuarı'nda olacak" diye konuştu.

Marble Fuarı'nın İzmir kentine 100 milyon dolarlık katma değer sağladığına işaret eden EMİB Başkanı Kaya şöyle devam etti: "Marble Fuarı doğaltaş sektörü için bir bayram coşkusuna yol açmasının ötesinde, İzmir'de hemen hemen her sektöre katma değer sağlayan bir fuar konumunda. Marble Fuarı'nın ihracatımıza sağlayacağı itici güçle 2018 yılı sonunda Türk doğaltaş sektörü olarak 2.5 milyar dolar ihracat hedefine kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyoruz."

Türkiye'nin dünya doğaltaş rezervlerinin üçte birine sahip olduğu bilgisini veren Kaya; "Dünya doğaltaş sektöründe dış ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin doğaltaş ihracatı ise 2 milyar dolar. Biz bu pazardan yüzde 10 pay alabiliyoruz. URGE Projesi, Tasarım Yarışması ve Fuarlardaki tanıtımlarımızla işlenmiş ürün ihracatına yoğunlaşarak dünya doğaltaş ticaretinden rezervlerimiz oranında yüzde 30 pay almak için çabalıyoruz. Bu projelerimizdeki başarımız arttıkça hedeflediğimiz yüzde 25 ihracat artışının da üzerine çıkmamız mümkün hale gelecek" şeklinde konuştu.

URGE PROJESİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" isimli URGE Projesi meyvelerini vermeye başladı.

23-27 Ocak 2018 tarihleri arasında URGE Projesi kapsamında İngiltere'ye yönelik gerçekleştirilen ve Mimarlık Ofislerine Türk doğaltaş taşının tanıtıldığı "Sektörel Ticaret Heyeti" sonrasında İngiltere'den 17 mimarlık ofisi Marble Fuarı'na katılma kararı aldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, İngiliz mimarlık ofislerinin İzmir Marble Fuarı'nı ziyaret etmelerinin çok önemli olduğunu, bu temasların meyvesini ihracat olarak toparlayacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.