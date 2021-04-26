Maraşlı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Maraşlı 15. bölüm full izle! Maraşlı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Maraşlı canlı izle! Maraşlı ATV canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Maraşlı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Maraşlı ATV canlı izle, Maraşlı canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Maraşlı canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanlı yüzleşme

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bunu yapanlar karşımda olsa hiç gözümü kırpmadan vururdum!"

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar. Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler. Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?

MARAŞLI CANLI İZLE (20.00)

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