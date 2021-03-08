Maraşlı Ozan kim? Maraşlı Ozan gerçek adı ne? Cihan Yenici kimdir?

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MARAŞLI OZAN KİM?

Her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Ozan karakterine hayat veren isim Cihan Yenici. Peki, Cihan Yenici kimdir?

CİHAN YENİCİ KİMDİR?

Maraşlı Ozan, 39 yaşındadır. Türel Holding'in genel müdürüdür. İlhan'ın en yakın adamıdır. İlhan'la dostlukları çok eskiye dayanır. Aynı okulda okumuşlardır, o gençlik zamanlarında beraber takılmışlardır. Aralarında çok yaş farkı olmasa da Ozan'ın öz abisi gibidir İlhan. Ona hep destek olmuştur. Ozan da onu sever sayar. Cihan Yenici, 24 Şubat 1983'te, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Huzurum Kalmadı, Hicran Yarası, Yaban Gülü, Canım Ailem, Kavak Yelleri, Bir Dilim Aşk ve Lise Defteri adlı dizilerde rol aldıktan sonra, en son Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer almıştır. Cihan Yenici, oyunculuğun yanı sıra ayrıca müzisyendir. "Kalbine Sor" adlı bir albümü vardır.