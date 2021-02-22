Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?
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Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?

22.02.2021 14:16 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:20
Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?

Maraşlı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Maraşlı ne zaman, saat kaçta, Maraşlı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı full izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı yeni bölümde neler olacak?

Maraşlı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Maraşlı ne zaman, saat kaçta, Maraşlı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlıyeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı full izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak? Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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