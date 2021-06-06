Maraşlı Mehmet İnce kimdir? Maraşlı Mehmet İnce kimdir? Mehmet İnce kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümüyle seyircilerden büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi, Pazartesi günleri ATV ekranlarında yer alacak. Maraşlı, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi görüyor. Peki, Maraşlı dizisi Mehmet İnce kimdir? Maraşlı'daki Mehmet İnce kimdir?

Maraşlı'daki Mehmet İnce kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 11 Ocak Pazartesi itibariyle yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Baş rollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı dizisi, Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in kıymetli kızı Mahur'u kurtarması ve ilişkilerini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi Mehmet İnce kimdir? Mehmet İnce karakterine hayat veren isim belli oldu mu?

MARAŞLI MEHMET İNCE KİMDİR?

Burak Deniz tarafından canlandırılan karakterdir. Asıl adı Mehmet İnce'dir. Özel kuvvetlerden emekli bir astsubaydır. Kahramanmaraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir.

Maraşlı (Burak Deniz) kimdir?

Maraşlı 1987 Maraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir hayat yaşamaktadır.

Maraşlı Mahur (Alina Boz) kimdir?

30'lu yaşlarında, güzel, zeki ve entellektüel bir kadındır. Fotoğraf sanatçısıdır. Kendi stüdyosu vardır. İstanbul'da doğmuş, iyi okullarda okumuş, iyi bir çevrede yetişmiş bir kızdır. Ailenin en küçüğü olmasına ve tek kız olmasına rağmen şımarıklığı ya da küstahlığı yoktur. Sadece kendine güveni vardır. Çünkü çocukluğunda iki abisiyle baş etmiştir. Belki adından sebep, melankoli sahibidir. Bazen kendini yalnız hisseder. Yalnız kalmayı da sever aslında.

Maraşlı Aziz Türel (Kerem Atabeyoğlu) kimdir?

65 yaşındadır. Ailenin babasıdır. İş dünyasında saygın bir isimdir. Adanalı saygın bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldikten sonra iyi bir eğitim almış ve genç¸ yaşlarında iş adamı olmuştur. Şimdi ise ülkenin en büyük özel havayolu şirketinin sahibidir. En çok kızı Mahur'a düşkündür.

Maraşlı Savaş (Saygın Soysal) kimdir?

Saygın Soysal Savaş 40 yaşlarındadır. Yakışıklı, karizmatik, atletik vücutlu, yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır. En iyi puroyu, şarabı bilir. Damak tadına düşkündür, üstü başı zevklidir. Çoğunlukla siyah giyinir. Sanattan anlar. Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır, dışarı çıktığında çok dikkatli olur. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. En belirgin özelliği bu hastalıktır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır. Biriyle konuşurken sarf edilen önemli kelimeleri konuşma esnasında not defterine yazma huyu vardır.

Maraşlı Necati (Serhat Kılıç) kimdir?

35 yaşındadır. İlhan'ın küçüğü, Mahur'un büyüğüdür. Entelektüel ve karizmatik bir adamdır her şeye rağmen. Serseri görünüşlüdür. Tam bir tutunamayan, ayrıca da alkoliktir. Sabah akşam durmadan elinde matarasıyla içmektedir.

Maraşlı İlhan (Cemil Büyükdöğerli) kimdir?

41 yaşındadır. Aziz'in en büyük oğlu, Mahur'un abisidir. Şirketin yönetim kurulu başkanıdır. Tam bir işkoliktir. Çok iyi bir ticari zekası vardır. Şirketin bu derece büyümesinde hayati rolü vardır. Tüm vaktini ise ayırdığı için karısı Dilşad'a ve oğlu Oğuz'a yeterince ilgi gösteremez.