Maraşlı Fuat kimdir? Maraşlı Engin Yüksel kimdir, kaç yaşında? Engin Yüksel biyografisi!

Maraşlı Fuat kimdir? Kaygısızlar dizisindeki rolü ile geniş kitleler tarafından tanınan Engin Yüksel, şimdiye kadar 80 civarında film ve dizide rol almış, ayrıca seslendirmeler yapmıştır. Peki, Maraşlı Engin Yüksel kimdir, kaç yaşında? Engin Yüksel nereli, mesleği nedir? Engin Yüksel hayatı ve biyografisi nedir?

Kaygısızlar dizisindeki rolü ile geniş kitleler tarafından tanınan Engin Yüksel, şimdiye kadar 80 civarında film ve dizide rol almış, ayrıca seslendirmeler yapmıştır. Peki, Maraşlı Fuat kimdir? Maraşlı Engin Yüksel kimdir, kaç yaşında? Engin Yüksel nereli, mesleği nedir? Engin Yüksel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MARAŞLI FUAT KARAGÖZ KİMDİR?

Engin Yüksel tarafından canlandırılan karakterdir.

Eski kabadayı. Galericilik, inşaat, emlak vs. birçok işle aynı anda ilgileniyor. Eli kolu uzun, hem hakim hem hakem kalender bir ağır abi. Maraşlı'nın kaldığı koğuşun ağası. Kendisini öldürmeye gelen adamı ortadan kaldırdığına şahit olmasına rağmen Maraşlı onu satmayınca dost oluyorlar.

ENGİN YÜKSEL KİMDİR?

20 Mart 1969 (52 yıl yaşında), Adapazarı, Türkiye

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 20 Mart 1969, Sakarya doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunu. Adana Şehir Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır.

Yardımcı rollerde hem iyi hem kötü karakterleri canlandırmıştır. Kaygısızlar dizisindeki rolü ile geniş kitleler tarafından tanınan Engin Yüksel, şimdiye kadar 80 civarında film ve dizide rol almış, ayrıca seslendirmeler yapmıştır.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Harikalar Avlusu/ Oyuncu - 2018

Rol Aldığı Diziler:

Maraşlı (Fuat Karagöz, 2021)

Evlat Kokusu (Nizam, 2017)

Vatanım Sensin (Miralay Nazım) 2016-2017)

Filinta "Bin Yılın Şafağında (Ethem Efendi, 2015)

Yedi Güzel Adam (İmam Adem, 2014)

Kaderimin Yazıldığı Gün (2014)

Hıyanet Sarmalı (Hamza, 2014)

Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi" (Ethem, 2014)

Nizama Adanmış Ruhlar (Celal, 2013-2015)

Aşkın Bedeli (Dursun Ağa) 2013-2015)

Aşk Emek İster (Sami, 2013)

Adını Kalbime Yazdım (Tahir, 2013)

Leyla ile Mecnun (Adolf Hitler, 2012)

Çocuklar Duymasın (Zabıta Mesut, 2010)

Arka Sıradakiler (Zafer Hoca, 2007-2011)

Ezo Gelin (Hasan) 2006-2007)

Arka Sokaklar (Beşir Hasan, 2006-2008)

Misi (Arif, 2005)

Gümüş (2005)

Kalp Gözü (2004)

Büyük Buluşma (Bilal, 2005-2006)

Kırık Ayna (Haydar, 2003)

Kurtlar Vadisi (Nakliyeci Sefer, 2003)

Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (Mevlüt Usta, 2002)

Kınalı Kar (Recep, 2002)

Ekmek Teknesi (Konuk Oyuncu, 2002)

Hırsız (Aykut, 2001)

Cinlerle Periler (Bölüm Oyuncusu, 2001)

Yedi Numara (Zeki Gündüz, 2000)

Tirvana (2000)

Merdoğlu (2000)

Kurt Kapanı (Müfit, 1999)

Deli Yürek (Savcı, 1999)

Aşkın Dağlarda Gezer (Kerem, 1999)

Örümcek (Asım Komiser, 1998)

Bu Sevda Bitmez (Komiser, 1996)

Kaygısızlar (1994)

Gülşen Abi (Osman, 1994)

Süper Baba (1993)

Alıştık Artık (1989)

Rol Aldığı Filmler:

Son Mektup (Usta, 2015)

İnşaat 2İnşaat 2(Müze Müdürü Mahmut, 2014)

Stajyer Mafya (Recep, 2014)

Kod Adı K.O.Z. (Emniyet Müdürü Ahmet, 2014)

Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Avukat, 2011)

Hür Adam (İsmet, 2010)

Dinle Neyden (Fransız Denizci, 2008)

Son Osmanlı Yandım Ali (Çopur Talat, 2006)

Kenanda bir Kuyu (TV Filmi 2004)

Hoşgeldin Hayat (Berdan Bey, 2004)

Gönül Yarası (Taksici, 2004)

Beni Bekledinse (Murtaza, TV Filmi 2004)

Bıçak Sırtı (TV Filmi 2001)

Afife Jale (1997)

Sakin Kasabanın Kadını (Esat, TV Filmi 1997)