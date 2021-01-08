Maraşlı'da çalan rap şarkısı nedir? Sagopa Kajmer - Bu Sen Değilsin ft. Faruk Sabancı şarkı sözleri | Maraşlı müzikleri

ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Maraşlı dizisinde çalan şarkının kime ait olduğu çok merak ediliyor. Peki, Maraşlı'da çalan şarkı nedir? Sagopa Kajmer - Bu Sen Değilsin ft. Faruk Sabancı şarkı sözleri neler? Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum bende şarkı sözlerinin geçtiği şarkı nedir?

Dizi ve filmlerin en güzel tanımlayıcı olan şarkılar, sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Maraşlı dizisinin fragmanında çalan şarkı nedir?

MARAŞLI'DA ÇALAN ŞARKI NEDİR?

Ekranlara yeni yılla birlikte gelecek olan Maraşlı dizisi, fragmanlarıyla da büyük ilgi topluyor. Maraşlı'da çalan rap şarkısı Hakan Sabancı ile Sagopa Kajmer'in ortak yapımıdır.

FARUK SABANCI SAGOPA KAJMER BU SEN DEĞİLSİN ŞARKI SÖZLERİ

Karşıma almışım dünyamı, boğuşuyorum onunla.

Kol kola girmiş ihanetler önümden geçiyor.

Bileklerimi sıkıyor parmaklar, tırnaklar batıyor.

Üstüme düşüyor sağnaklar, şansıma kalbim halen atıyor.

Bekle ki çıksın dökülsün dilinden dökülmesi gerekenler.

Bekle...

Eksik kaldı yarımdan fazlası kaldım kalabalık ortası yek de.

Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum bende.

Bir ölüyü taşıyorum üstümde sanki.

Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum bende.

Ölümü taşıyorum üstümde sanki.

Vakit dolmadan

Çok geç olmadan

Gideyim buralardan

Vakit dolmadan

Güneşim batmadan

Gözüm dolmadan

Gideyim buralardan

Hissettiklerim nasıl bilir misin

Biliyorum desen bile bildiğinden emin misin

Hissettiklerimi hissedebilir misin

O yoldan geçmeden, tarif edebilir misin

Beni kırmaktan ya da benden vazgeçebilir misin

Kahretsin, bu sen değilsin

Vakit dolmadan

Çok geç olmadan

Gideyim buralardan

Vakit dolmadan

Güneşim batmadan

Gözüm dolmadan

Gideyim buralardan

CAST

Müzik: Faruk Sabancı, Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Söz: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Düzenleme: Faruk Sabancı

Yapım: Melankolia Müzik (2020)

Mix: Utku Ünsal

Mastering: Emre Kıral

Stüdyo: Ozinga Productions

Yönetmen: Murat Joker

D.O.P: Varol Şahin

Yardımcı Yönetmen: İsmail Şabotiç

Stil Danışmanı: Görkem Öden

Model: Ecenaz Aytemur

Fotoğraf: Ali Babacanoğlu

Prodüksiyon: İbrahim Bağçecik

Prodüksiyon Asistanı: Canberk Uslu

Saç&Makyaj: Yeliz Bahadır

Işık: Hamit Paksoy-Yılmaz Paksoy

Set: HG Set Grip

DİT: Hakan Ayyıldız

Kamera Asist: Merve İnci

Kurgu: Çisem Baydar

Color: Post Brothers