Maraşlı'da çalan rap şarkısı nedir? Sagopa Kajmer - Bu Sen Değilsin ft. Faruk Sabancı şarkı sözleri | Maraşlı müzikleri
ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Maraşlı dizisinde çalan şarkının kime ait olduğu çok merak ediliyor. Peki, Maraşlı'da çalan şarkı nedir? Sagopa Kajmer - Bu Sen Değilsin ft. Faruk Sabancı şarkı sözleri neler? Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum bende şarkı sözlerinin geçtiği şarkı nedir?
Dizi ve filmlerin en güzel tanımlayıcı olan şarkılar, sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Maraşlı dizisinin fragmanında çalan şarkı nedir?
MARAŞLI'DA ÇALAN ŞARKI NEDİR?
Ekranlara yeni yılla birlikte gelecek olan Maraşlı dizisi, fragmanlarıyla da büyük ilgi topluyor. Maraşlı'da çalan rap şarkısı Hakan Sabancı ile Sagopa Kajmer'in ortak yapımıdır.
FARUK SABANCI SAGOPA KAJMER BU SEN DEĞİLSİN ŞARKI SÖZLERİ
Karşıma almışım dünyamı, boğuşuyorum onunla.
Kol kola girmiş ihanetler önümden geçiyor.
Bileklerimi sıkıyor parmaklar, tırnaklar batıyor.
Üstüme düşüyor sağnaklar, şansıma kalbim halen atıyor.
Bekle ki çıksın dökülsün dilinden dökülmesi gerekenler.
Bekle...
Eksik kaldı yarımdan fazlası kaldım kalabalık ortası yek de.
Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum bende.
Bir ölüyü taşıyorum üstümde sanki.
Gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum bende.
Ölümü taşıyorum üstümde sanki.
Vakit dolmadan
Çok geç olmadan
Gideyim buralardan
Vakit dolmadan
Güneşim batmadan
Gözüm dolmadan
Gideyim buralardan
Hissettiklerim nasıl bilir misin
Biliyorum desen bile bildiğinden emin misin
Hissettiklerimi hissedebilir misin
O yoldan geçmeden, tarif edebilir misin
Beni kırmaktan ya da benden vazgeçebilir misin
Kahretsin, bu sen değilsin
Vakit dolmadan
Çok geç olmadan
Gideyim buralardan
Vakit dolmadan
Güneşim batmadan
Gözüm dolmadan
Gideyim buralardan
CAST
Müzik: Faruk Sabancı, Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)
Söz: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)
Düzenleme: Faruk Sabancı
Yapım: Melankolia Müzik (2020)
Mix: Utku Ünsal
Mastering: Emre Kıral
Stüdyo: Ozinga Productions
Yönetmen: Murat Joker
D.O.P: Varol Şahin
Yardımcı Yönetmen: İsmail Şabotiç
Stil Danışmanı: Görkem Öden
Model: Ecenaz Aytemur
Fotoğraf: Ali Babacanoğlu
Prodüksiyon: İbrahim Bağçecik
Prodüksiyon Asistanı: Canberk Uslu
Saç&Makyaj: Yeliz Bahadır
Işık: Hamit Paksoy-Yılmaz Paksoy
Set: HG Set Grip
DİT: Hakan Ayyıldız
Kamera Asist: Merve İnci
Kurgu: Çisem Baydar
Color: Post Brothers