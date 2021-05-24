Maraşlı canlı izle! ATV Maraşlı 19. yeni bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı bugün ATV'de başlıyor. Maraşlı canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 19. bölüm canlı izleme linki! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı dizisi canlı izle! ATV Maraşlı izle!

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 20. bölüm ön izleme izle! Maraşlı hangi gün? Maraşlı canlı izle! Maraşlı 19. bölüm canlı izle!

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MARAŞLI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 20. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hayatımın en acı günüymüş, bilmiyordum! Halbuki en mutlu günü de olabilirdi."

Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?

Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı çaresiz durumda

İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?

Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister. Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.