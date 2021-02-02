Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 4. bölüm full izle

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MARAŞLI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisi ATv ekranlarında bu akşam 4. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 4. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 5. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MARAŞLI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir.

Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur.

Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Maraşlı özel kuvvetlere yıllarca hizmet etmiş sonrasında kızı Zeliş'in bir operasyonda vurulması ile mesleği bırakmış kızı ile ilgilenmeye karar vermiştir. Şimdilerde sakin bir hayat yaşamaya çalışan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açmıştır. Cesur bir adam olan Maraşlı dükkana müşteri olarak gelen Mahur'u ölümden kurtarır. Türel ailesinin kızı olan Mahur fotoğrafçıdır ve bir infazın fotoğraflarını çekerek başına büyük bir bela almıştır. Asla haksızlığa göz yumamayan bir yapısı olması sebebi ile Maraşlı başını beladan kurtaramaz. Aziz Türel'in isteği ile Mahur'a korumalık yapmayı kabul eden Maraşlı Mahur'a aşık olur.

MARAŞLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisinin çekimlerine Türkiye'nin dondurma ile ünlü ili Kahramanmaraş'da başlaması planlanıyor. Bilindiği üzere Kurtuluş Savaşımızın da simgesi olan bu tarihi kent sadece dondurması ile değil aynı zamanda delikanlı adamları ile de ünlü. Maraşlı dizisinin ilerleyen bölümlerinde ise İstanbul'a alınacağı öğrenildi. Diğer taraftan Maraşlı dizisinde Maraşlı bir adamın hikayesi anlatılacağı için şuanda ismi Maraşlı olarak telaffuz ediliyor. Belki de sete çıkacağı zaman Tims B yapım Maraşlı dizisine yeni bir isim verebilir. Tims B Yapım Maraşlı dizisinin ismini daha önce de Firuze dizisi olarak açıklamış sonradan değişikliğe gitmişti.

MARAŞLI OYUNCULARI!

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