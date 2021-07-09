Maraşlı 26. Bölüm fragmanı izle! Maraşlı final bölümü fragmanı izle! Maraşlı son bölüm izle!

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Ekranları sevilen dizisi Maraşlı 26. Bölümüyle final yapıyor. Maraşlı'nın 26. Bölüm final fragmanı çıktı. Maraşlı dizisinin fragmanı izlemek isteyen izleyicilerimiz Maraşlı 26. Bölüm Fragmanı izle! diye araştırmaktadır. Peki, Maraşlı 26. Bölüm Fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı 26. Bölüm fragmanı izle! Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

MARAŞLI 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE!

MARAŞLI OYUNCULARI

Celâl Kün/Mehmet İnce (Maraşlı)

Burak Deniz tarafından canlandırılan karakterdir.

Asıl adı Mehmet İnce'dir. Özel kuvvetlerden emekli bir astsubaydır. Kahramanmaraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir hayat yaşamaktadır. İstihbarat'a çalışmaktadır. Şimdi Mahur Türel'in yakın korumalığını yapmaktadır. Daha sonra Mehmet İnce olduğu ortaya çıkar. Herşeyin Türel ailesine sızmak için kurulmuş bir oyun olduğu anlaşılır.

Mahur Türel

Alina Boz tarafından canlandırılan karakterdir.

Zengin iş adamı Aziz Türel'in kızıdır. Güzel, zeki ve entellektüel bir kadındır. Fotoğraf sanatçısıdır. Kendi stüdyosu vardır. İstanbul'da doğmuş, Amerika'da iyi okullarda okumuş. İyi bir çevrede yetişmiş bir kızdır. Ailenin en küçüğü olmasına ve tek kız olmasına rağmen şımarıklığı ya da küstahlığı yoktur. Sadece kendine güveni vardır. Çünkü çocukluğunda iki abisiyle baş etmiştir. Belki adından sebep, melankoli sahibidir. Bazen kendini yalnız hisseder. Yalnız kalmayı da sever aslında.

Necati Türel

Serhat Kılıç tarafından canlandırılan karakterdir.

Aziz Türel'in oğlu. İlhan ve Mahur'un abisi. Felsefe mezunudur. Her şeye rağmen serseri görünüşlüdür. Savaş'ın babası Ömer'in katilidir. Savaş ile işbirliği yapıp ailesine ihanet eder. Tam bir tutunamayan, ayrıca da alkoliktir. Sabah akşam durmadan elinde matarasıyla içmektedir. İntihar etmeye çalışır ama başaramaz. Akıl hastanesine yatırılmıştır.

Savaş Yıldırım

Saygın Soysal tarafından canlandırılan karakterdir.

Türel ailesinin ve Maraşlı'nın düşmanıdır. Ömer Tokgöz'un oğludur. Yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır. En iyi puroyu, şarabı bilir.

Damak tadına düşkündür, üstü başı koyu zevklidir. Çoğunlukla siyah giyinir. Sanattan anlar.

Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır, dışarı çıktığında çok dikkatli olur. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. En belirgin özelliği bu hastalıktır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır.

Biriyle konuşurken sarf edilen önemli kelimeleri konuşma esnasında not defterine yazma huyu vardır. İnsanların zaaflarını kullanmayı iyi bilir.

Hilal

Sinem Akyol tarafından canlandırılan karakterdir. ailesi'ne sızma görevi veren istihbarat şefi. Maraşlı'nın eski eşi. Zeliha'nın annesi.

Ecem

Gizem Kala tarafından canlandırılan karakterdir. (1-)

Mahur'un iş yerinden arkadaşı ve en yakın dostudur.

Sadık Akçay

Cengiz Sezgin tarafından canlandırılan karakterdir.

Türel Ailesi'nin şoförüdür. Aziz'in köşkteki kara kutusu. Yıllar önce Necati'nin Ömer'i öldürdüğüne şahit olmuştur. Fakat Aziz'in emriyle bunu yıllarca sır olarak saklamıştır. Olayın aydınlanacağından dolayı çok korkuyordur.

Nuran Akçay

Nesrin Yılmaz tarafından canlandırılan karakterdir. (1-)

Türel Ailesi'nin hizmetçisi. Sadık'ın eşidir. Behiye ve Necat'nin ilişkisine karşıdır.

Behiye Akçay

Türkü Su Demirel tarafından canlandırılan karakterdir. (1-)

Sadık ve Nuran'ın kızıdır. Türel Ailesi'nin hizmetçisi. Necati'ye ilgi duymaktadır.

Zeliha İnce

Bedriye Roza Çelik tarafından canlandırılan karakterdir. (1-)

Maraşlı ve Hilal'in kızıdır.

Suat

Yahya Çelebi tarafından canlandırılan karakterdir. (1-)

Savaş'ın sağ koludur.

Hamiyet Türel

Güneş Hayat tarafından canlandırılan karakterdir. (19-)

Aziz'in kardeşi ve Mahur'un halası. Şen şakrak, enerji saçan, şıkır şıkır elbiseler giyen tarz bir kadın. Hiç evlenmemiş. Eğlenmeyi, gülmeyi ve çiçeklerle ilgilenmeyi çok seviyor. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra Mahur ve Necati'yi yalnız bırakmamak için İstanbul'a dönüyor.

Dilara Karagöz

Burcu Karakaya tarafından canlandırılan karakterdir.

Birçok kişinin cesaret edemeyeceği davaları almaktan hiç çekinmiyor. Hep mağdurun yanında, asla katilleri, tecavüzcüleri, şiddet uygulayanları vs. savunmuyor. Maraşlı'yı babasının isteği üzerine hapisten o çıkarıyor.

Savcı Tolga Demirci

Serhat Parıl tarafından canlandırılan karakterdir.

Yaşına rağmen birçok karmaşık dosyayı çözmüş. Kafaya taktığı zaman peşini bırakmayan, işinde ciddi ama sosyal hayatında eğlenceli bir adam. Park Orman Saldırısı dosyasının yeni savcısı şimdi. O da Mehmet İnce'nin peşinde. Dosyaya bakan eski savcının öldürülmesinin ardından dosyada Mahur'un adını görüp onunla iletişime geçiyor ve ilk gördüğü anda ondan hoşlanıyor.

Yavuz İnce

Hakan Boyav tarafından canlandırılan karakterdir.

Hurdacı olarak biliniyor. Yıllar evvel hurdacılık yapmaya başlamış ve gittikçe zenginleşmiş. Bencil, merhametsiz, kaba saba bir adam ama esprili de bir tarafı var kendince. Hurdacılığı artık paravan olarak kullanıyor. Asıl işi para aklamak. Pis işler yapan kim varsa soluğu onun yanında alıyor.

Fuat Karagöz

Engin Yüksel tarafından canlandırılan karakterdir.

Eski kabadayı. Galericilik, inşaat, emlak vs. birçok işle aynı anda ilgileniyor. Eli kolu uzun, hem hakim hem hakem kalender bir ağır abi. Maraşlı'nın kaldığı koğuşun ağası. Kendisini öldürmeye gelen adamı ortadan kaldırdığına şahit olmasına rağmen Maraşlı onu satmayınca dost oluyorlar.

MARAŞLI KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Celal ne olur dayan, ne olur aç gözünü..."

26. Bölüm fragmanında vurulduğu ve mezar taşının görüldüğü Maraşlı dizisinde heyecan yine dorukta olacak.

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