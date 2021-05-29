Maraşlı 20. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. bölüm izle

Maraşlı 20. bölüm fragmanı izle! Maraşlı dizisinin 19. bölümü ardından Maraşlı 19. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Maraşlı 20. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm özeti! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. bölüm izle

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MARAŞLI 19. BÖLÜM FULL İZLE!

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında 19. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 19. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 19. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı 19. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARAŞLI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MARAŞLI 20. BÖLÜM ÖZETİ

"Beni unut istedim!"

Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?

MARAŞLI 19. BÖLÜM İZLE

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