Maraşlı 14. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 13. bölüm izle

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MARAŞLI 13. bölüm FULL İZLE!

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında 13. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 13. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 14. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. maraşlı 14. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARAŞLI 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MARAŞLI 14. BÖLÜM ÖZETİ

- Ne bakıyorsun? + Yakışmış… "

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

MARAŞLI 13. BÖLÜM İZLE

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MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.