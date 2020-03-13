"Maraş Kelle Paça" tescillendi "Maraş Kelle Paça" tescillendi Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, Maraş Kelle Paçasına coğrafi işaret almak için de başvuru yaptıklarını belirtti Kahramanmaraş Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, 'Maraş Kelle Paçası'nı Türk...

"Maraş Kelle Paça" tescillendi

Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, Maraş Kelle Paçasına coğrafi işaret almak için de başvuru yaptıklarını belirtti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, 'Maraş Kelle Paçası'nı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini belirterek, coğrafi işaret almak için de başvuru yaptıklarını söyledi.

Yemek kültüründe dünyada söz sahibi olan Kahramanmaraş'a özgü tüm lezzetlerin birer birer tescillendiğine dikkat çeken Erdal Kanbur, "Ben paçacı esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizim gibi babadan dededen mesleklerini geçmişten günümüze taşıdılar. Biz nasıl dondurmayı bir tarafından alıp bir tarafa götürdük ve madem oda başkanıyım bu işi yaptık" dedi.

Kahramanmaraş'a özgü kelle paçanın 'Gaziantep paçası' adı altında haberlerde yer almasına anlam veremediklerini söyleyen Kanbur, kelle paçanın ana vatanın Kahramanmaraş olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'tan Osmanlı sarayına 3 gelin gittiğini ve saraya yemek kültürünün de götürüldüğünü ifade eden Kanbur, "Yemek kültürü olarak dünyada söz sahibiyiz. Kelle paça ile ilgili herkes bir şeyler söylüyor kimi ayağa iyi gelir diyor, kimi öksürüğe iyi gelir hatta koronavirüsüne iyi geldiği söyleniyor. Tabi bunları bilim adamlarının söyleyeceği konular bizim bir şey dememiz doğru olmaz. Paça, Kahramanmaraş'a özgüdür ve her kelleden de paça olmaz. Ustalarımız bir ananeyi yerine getiriyor yani. Hangi hayvanın neresi güzelse ondan üretiyorlar ve temiz olması lazım. O yüzden de ben paçamızın tescilini aldım. Coğrafi işaretler olarak başvurumuzu da yaptık ve onu da alacağız inşallah. Çünkü paça, Kahramanmaraş'ın hakkıdır yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazımdır. Daha sonra Kahramanmaraşımızın çok güzel yemekleri var ve onlarında tescilini ve coğrafi işaretlerini alacağız. Ustalarımıza sesleniyorum, paçalarınızı en güzel şekilde yapınız" dedi.

Kaynak: İHA