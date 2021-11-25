Maraş dondurması film oluyor

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dondurması beyaz perdeye uyarlanıyor. Ünlü isimlerin oynayacağı filmin, nisan ayında gösterime girmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1 ay boyunca çekimlerinin Kahramanmaraş'ta yapılacağı 'Külahıma Anlat' filmi için ilk adım atıldı. Cüneyt Şentürk'ün yapımcılığını üstlendiği filmde ünlü isimler de rol alacak.

Filmde Maraş dondurması ile kentin örf ve adetinin anlatılacağını ifade eden Yapımcı Cüneyt Şentürk, "Külahıma Anlat filmi, eşimin yazmış olduğu bir senaryo. Yönetmenliğini Ahmet Karaağaç ve benim üstlendiğim bir proje. Başrollerde Tuğba Özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen, Hüseyin Nacar bizlerle beraber olacak. Projemiz dondurma ile hayatını geçiren bir ailenin trajikomik hikayesi. Neden 'Külahıma Anlat?' Çünkü bizim ecdadımız Avrupa'ya gönderiliyor. Dondurmacılığı oraya yaymış bir ailem var benim. Rahmetli babaannemin tarafı. Benim gibi eşim de Balkan kökenli. Neticede Külahıma Anlat filminin de çok büyük bir anlam kazanacağını düşündük. Maraş dondurmasının dünyada ne kadar büyük bir değer olduğunu bildiğimiz için böyle bir çalışma başlattık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ