MAP: "Cumhur İttifakı'nın yanındayız"
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MAP: "Cumhur İttifakı'nın yanındayız"

MAP: 'Cumhur İttifakı'nın yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Merkez Ana Partisi (MAP) Genel Başkanı Nuriye Bakkal, Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklayarak, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bazılarının iplerinin Kandil'in elinde olduğunu görüyoruz" dedi.

Merkez Ana Partisi (MAP) Genel Başkanı Nuriye Bakkal, Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklayarak, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bazılarının iplerinin Kandil'in elinde olduğunu görüyoruz" dedi.

MAP Genel Başkanı Bakkal, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Millet İttifakı içerisinde bulunan bazı partilerin Kandil ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak Cumhur İttifakı'nın yanında olacaklarını söyledi. Bakkal, bugüne kadar Türkiye'nin refahı için mücadele edildiğini ifade ederek, "Biz Merkez Ana Parti olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar ülkemizin birliği bütünlüğü refahı için mücadele ediyoruz. Ülkemizin genelindeki teşkilatlarımızla birlikte, içinden geçilen bu zor dönemde bir ana şefkatiyle, ülkemizin devletimizin, daha bir adım ileri gitmesi için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Yine bu çerçevede İslam alemine liderlik yapan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nda ne kadar özveriyle gecesini gündüzüne katarak mücadele ettiğini bir anne olarak yakından takip ediyoruz. Ülkemiz adına yaptığı bu hizmetlerden bir parti genel başkanı olarak bir ana olarak gurur duyuyoruz" açıklamasında bulunuldu.

"Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bazılarının iplerinin Kandil'in elinde olduğunu görüyoruz"

MAP'ın her şeye rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Cumhur İttifakı'nın yanında duracağını kaydeden Bakkal, "Cumhur İttifakı'nı oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin, gerek Avrupa ülkelerinin gerekse diğer ülkelerinin Türkiye'nin bölgede söz sahibi olmasını istemeyenlere rağmen özverilerini, gayretlerini, omurgalı duruşlarını ve siyasetlerinin takdire şayan buluyoruz. Adı sözde Millet İttifakı olan ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bazılarının iplerinin Kandil'in elinde olduğunu görüyoruz. Yine bazı partilerin de üst akılın projeleri olduğunu düşünüyoruz. Biz Merkez Ana Parti olarak Cumhur İttifakı içerisinde de bir anne şefkatiyle Merkez Ana Parti olarak yer almayı ve bu önemli süreçte Türkiye'nin lideri, mazlumların lideri, ülkemizi bölmeye çalışan alçak terör örgütlerinin düşmanı ve bu terör örgütlerini bitirmek için bu davaya adeta ömrünü harcayan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın koşulsuz ve şartsız bu ülkenin geleceği için yanında olduğumuzu açıkça buradan ifade etmek istiyoruz" ifadeleri kullandı. - ANKARA

MAP: 'Cumhur İttifakı'nın yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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