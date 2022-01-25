ŞAVŞAT, ARTVİN (İHA) - Manzarayı görenler durup cep telefonuna sarılıyor

Sakin şehir Şavşat'ın kış manzaraları büyülüyor

ARTVİN - Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl Sahara Milli Parkı, seyrine doyulmaz kış manzaraları sunuyor. Milli Park içinden geçen Şavşat- Ardahan karayolunun virajlı ve eğimli yollarının zorluğu, muhteşem doğanın gölgesinde kalıyor. Manzarayı görenler durup cep telefonuna sarılıyor.

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan Artvin'in Şavşat ilçesi Doğu Karadeniz'in yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.

Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla son yollarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Şavşat, Milli Park ve içerisinde yer alan gölleri kış turizminde ilk tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor.

1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan Karagöl-Sahara Milli Parkı, toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip olup "Karagöl" ve "Sahara Yaylası" olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Yüzde 57'si ormanla kaplı Artvin, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Sahara Milli parkının içinde yer alan, Şavşat- Ardahan şehrini birbirine bağlayan virajlı ve eğimli karayolu muhteşem görünümü kendine hayran bırakıyor. 2 bin 400 rakımlı Milli Parkının içerisinden bulunan karayolu kenarında ormanlık alan Kocabey Köyü yaylası ve kışlasının ahşap yayla evleri ve karla kaplı ağaçları muhteşem manzaraya sahip.

Doğal ve yaşlı ormanlar içinde yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafına kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, karayolunda seyahat edenler durup, yol kenarından bol bol fotoğraf çekiyor.

Karayolunu kullanan Halil Altun, yaptığı açıklamada "Karagöl-Sahara Milli park içerisinde yer alan Kocabey mezrasındayız. 2 bin rakımın üzerinde bu yol. Tipi ve yoğun kar yağışı aldığından dolayı genellikle gündüz seyahat için kullanılıyor. Doğal güzellikleri, sarıçam ormanları burayı eşsiz kılan özelliklerinden birisi. Bizler de bu bölgenin güzelliklerini görmek için sürekli seyir halindeyiz. Bu bölgenin ulaşımı zor ama bakir bir bölge. Herkesi bu bölgenin güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.